Українська армія показала себе керованою і боєздатною

Військові навчання, які проходили в Україні впродовж року, засвідчили, що українська армія готова до захисту території країни, і що всі її підрозділи є легко керованими, заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Григорій Педченко на прес-конференції.

«Підсумки: сьогодні збройні сили України повністю керовані. І в системі мирного життя, і у військовому плані. Натиснув кнопку – і підрозділи готові виконувати свої завдання», - заявив він.

За словами начальника Генштабу, про це свідчить той факт, що під час навчань «Взаємодія – 2010» воєнні маневри відбувалися одночасно на всіх військових полігонах країни, із використанням справжніх боєприпасів. І при цьому не було жодного випадку травмування чи загибелі військовослужбовця, – повідомив він.

В Генеральному штабі заявляють, що наступного року держава приділятиме найбільшу увагу боєздатності авіації та флоту. Зокрема, за рік авіаційний парк армії має зрости вдвічі, передовсім за рахунок ремонту і докомплектування літаків, повідомляють у військовому відомстві.