Завтра у шести районах Києва відбудуться ярмарки
Обіцяють нижчі ціни
Завтра у шести районах столиці відбудуться ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, ярмарки організовує Головне управління з питань торгівлі та побуту міста.
На ярмарках споживачам в широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України.
Місця проведення ярмарків:
- у Голосіївському районі - по вул. Володимирській (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської);
- у Дарницькому районі - на Дніпровській набережній, 18 («Євробазар»);
- в Оболонському районі - на просп. Оболонському, 23-43;
- у Святошинському районі - на вул. Булгакова, 1/13;
- у Солом’янському районі - по вул. Козицького;
- у Шевченківському районі - на вул. В. Василевської, 1-17.
Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників за цінами на 10-15% нижчими, ніж ринкові.