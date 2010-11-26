Завтра у шести районах Києва відбудуться ярмарки

Завтра у шести районах столиці відбудуться ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, ярмарки організовує Головне управління з питань торгівлі та побуту міста.

На ярмарках споживачам в широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України.

Місця проведення ярмарків:

- у Голосіївському районі - по вул. Володимирській (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської);

- у Дарницькому районі - на Дніпровській набережній, 18 («Євробазар»);

- в Оболонському районі - на просп. Оболонському, 23-43;

- у Святошинському районі - на вул. Булгакова, 1/13;

- у Солом’янському районі - по вул. Козицького;

- у Шевченківському районі - на вул. В. Василевської, 1-17.

Традиційно на ярмарках кияни матимуть змогу придбати сільськогосподарську продукцію від безпосередніх товаровиробників за цінами на 10-15% нижчими, ніж ринкові.