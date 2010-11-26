У Києві горів газопровід: полум’я піднялося на 9 метрів

Сьогодні у Печерському районі Києва під час ведення будівельних робіт було пошкоджено газопровід, внаслідок чого загорілась газова суміш, полум’я від якої піднялося на 9 метрів.

Як повідомили УНІАН у Головного управління МНС України у столиці, інформація про надзвичайну ситуацію надійшла до чергової частини о 14.37.

Як з’ясувалося, на вул. Остапа Вишні, 5а між будівельним майданчиком та міською клінічною лікарнею №12 проводилися земельні роботи, під час яких трактор пошкодив газову трубу, з якої почав виходити газ, та з невідомих обставин різко спалахнув вогонь, висота якого сягнула 9 метрів.

Через деякий час прибула газова служба та перекрила подачу газу до труби.

О 15.15 пожежники спільно з працівниками газової служби погасили полум’я.

Внаслідок пожежі згорів трактор. Постраждалих немає.