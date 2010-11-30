Квотування не завадить відправити до Лівану 100 тис. тонн пшениці

Україна планує в 2011 році експортувати до Лівану 100 тис. тонн продовольчої пшениці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив міністр економіки України Василь ЦУШКО на спільному брифінгу з міністром економіки й торгівлі Лівану Мохаммадом САФАДІ.

При цьому він відзначив, що експорт зерна планується незалежно від можливого продовження квотування на наступний рік.

«Квотування діє до 1 січня 2011 року. Якщо квотування буде продовжено на 2011 рік, то ми продумаємо, як експортувати 100 тисяч тонн зерна пшениці до Лівану. А якщо з нового року квотування буде знято, то це буде робота бізнесу без будь-яких обмежень», - сказав В.ЦУШКО.

У свою чергу, М.САФАДІ відзначив, що в Лівані задоволені якістю української продовольчої пшениці.