У Вінниці відбулася акція «Допоможи країні не загинути!»

Громадські організації, студенти і школярі Вінниці у Всесвітній день боротьби зі СНІДом влаштували на Театральній площі міста акцію «Допоможи нашій країні не загинути!», мета якої – об’єднати молодь у боротьбі з ВІЛ-СНІДом, наркоманією, сексуальною розпущеністю.

Як передає кореспондент УНІАН, акція відбулася як театралізоване дійство без слів. У головних ролях були "Наркоманія", "СНІД", "Сексуальна розбещеність", які намагалися переманити на свій бік молодих людей, зваблюючи їх захоплюючими враженнями. Однак ті, кого згадані спокуси звабили, помирали.

Метою акції було запобігання поширенню наркоманії, а, отже, і ВІЛ-СНІДу в суспільстві, звернення уваги громадськості на проблеми поширення ВІЛ-СНІДу, наркоманії, сексуальної розбещеності, а також популяризація здорового способу життя.

Також акцію було присвячено пам`яті тих, хто помер від СНІДу.

Наприкінці заходу учасники дійства розтягнули червону стрічку довжиною 30 метрів у вигляді символу боротьби зі СНІДом, що символізувало те, що Україна - це територія життя, і українська молодь – обирає життя.