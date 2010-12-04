На ринках Харківщини відкрили 40 громадських приймалень міліції

На ринках Харкова та області запрацювали 40 громадських приймалень міліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, на ринка Харкова створено та введено в дію 18 громадських приймалень, на ринках більшості районних центрів області – 22 громадські приймальні міліції.

У міліції зазначають, що громадські приймальні зобов’язані оперативно реагувати на звернення підприємців щодо порушення їхніх прав та на заяви про корупційні діяння з боку представників контролюючих органів.

Як повідомляв УНІАН, керівництво МВС 29 листопада прийняло рішення про створення на ринках спеціальних громадських приймалень міліції з метою швидкого та якісного реагування на звернення представників малого бізнесу щодо порушення їхніх прав та корупційних діянь відносно них з боку чиновників.

У десятиденний термін звернення підприємця розглядатиметься згідно з чинним законодавством, а про прийняте рішення обов’язково повідомлятиметься заявник.