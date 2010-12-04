У Києві голів районів відправили шукати щурів і мишей
Перевірять житлові будинки
Київська міська державна адміністрація доручила головам районів забезпечити проведення перевірки у будинках на наявність гризунів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
“Київська міська державна адміністрація доручила головам районів забезпечити проведення балансоутримувачами житлових будинків додаткової перевірки на наявність гризунів та, у разі необхідності, провести заходи з дератизації”, - йдеться у повідомленні.
Наразі житлово-експлуатаційними організаціями міста укладені договори з підприємствами, які виконують роботи з дератизації житлових будинків.
Результати перевірки щодо заходів з дератизації будуть відомі вже наступного тижня, зазначили в КМДА.