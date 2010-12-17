ЄС схвалив створення постійного механізму фінстабільності

Країни єврозони збільшать капітал Європейського центрального банку до 10,76 млрд євро для того, щоб регулятор зміг впоратися з істотними ризиками неплатежу за кредитами і ринковою нестійкістю. Відповідне рішення було ухвалене на сьомому від початку 2010 р. саміті Євросоюзу (ЄС), перший день роботи якого пройшов сьогодні в Брюсселі, передає РосБізнесКонсалтинг. Рішення про збільшення капіталу ЄЦБ береться вперше за 12 років.

Країни блоку також схвалили створення особливого механізму стабілізації в Європі - інструменту для боротьби з фінансовою кризою. Він має бути установлений з 2013 р. Цей орган зможе надавати кредити на особливих умовах державам, що зазнають серйозних економічних проблем. Однією з його особливостей стало те, що приватний сектор також братиме участь у виділенні коштів для економічної допомоги тій чи іншій країні. Питання про об`єм його участі вирішуватиметься у кожному випадку окремо.

Поправку до Лісабонського договору, яка засновує створення механізму стабілізації, планується ратифікувати до 2012 р.