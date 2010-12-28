«Олімпійський» - у 8 разів дорожчий аналогічного стадіону в Німеччині?

Голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор ШВЕЦЬ звернувся до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з проханням перевірити обґрунтованість збільшення кошторисної вартості реконструкції НСК «Олімпійський» в місті Києві 2,144 млрд. грн. до 4,5 млрд. грн і при наявності підстав порушити кримінальну справу та притягти винних осіб до відповідальності.

Про це йдеться в переданому УНІАН зверненні В.ШВЕЦЯ до В.ПШОНКИ.

“27 грудня 2010 року засобами масової інформації була поширена інформація щодо необхідності розслідування причин необгрунтованого збільшення вартості реконструкції НСК «Олімпійській» у місті Києві з 2,144 млрд. грн. до 4,5 млрд. грн. і про можливі зловживання з боку посадових осіб, які мають відношення до реконструкції НСК «Олімпійський»”, - зазначається у зверненні.

В.ШВЕЦЬ нагадав, що “за останні майже п`ятнадцять років будівництво чи реконструкція стадіонів відбувалась у багатьох європейських країнах. Найбільш показовим в порівнянні з НСК «Олімпійський» є реконструкція стадіону «Олімпія» у Берліні. Його було реконструйовано до Чемпіонату світу з футболу 2006 року. Зазначений стадіон, також як і київський, отримав статус п`ятизіркового стадіону”.

Голова комітету ВР зауважив, що “автором проекту реконструкції як берлінської стадіону «Олімпія», так і київського НСК «Олімпійський» є одна й та ж німецька компанія GМР Arhitekten”. “Київський стадіон в результаті реконструкції буде мати 68000 місць, а берлінський стадіон «Олімпія» розрахований на 74000 глядачів. Реконструкція берлінського стадіону «Олімпія» обійшлась у 242 млн. євро, при чому 31 млн. євро з цієї суми були витрачені на освітлення та мультимедійне устаткування”, - зауважив депутат.

Він підкреслив, що “кошторис реконструкції НСК «Олімпійський» значно перевищує кошторис реконструкції берлінського стадіону «Олімпія», незважаючи на те, що він мав вміщати на 6000 глядачів менше, а також те, що берлінський стадіон «Олімпія» був побудований до Олімпійських ігор ще у 1936 році”.

«Державною програмою підготовки та проведення в Україні Євро-2012», затвердженою Кабінетом Міністрів України 14 квітня 2010 року, прогнозована ціна реконструкції НСК «Олімпійський» - 3 млрд. 266 млн. грн., або 314 млн. євро. Така вартість реконструкції київського стадіону ґрунтується на державній експертизі, проведеній ДП «Укрдержбудекспертиза», про що було повідомлено главою Національного агентства з Євро-2012 Володимиром КОВАЛЕВСЬКИМ. Разом з тим, розпорядженням Кабінету міністрів України №1586-р від 28 липня 2010 року була збільшена кошторисна вартість реконструкції існуючих і будівництва нових об`єктів НСК «Олімпійський» на 42%, тобто з 2 млрд. 144 млн. 727 грн. до 3 млрд. 597 млн. грн.”, - говориться у зверненні до генерального прокурора.

У документі підкреслюється, що “13 серпня 2010 року через українські засоби масової інформації було повідомлено, що кошторис реконструкції НСК «Олімпійський» збільшується ще, тобто до 4,2 млрд. грн., в подальшому витрати на реконструкцію були збільшені до 4,5 млрд. грн.”

“Таким чином, кошторисна вартість реконструкції НСК «Олімпійський» за період зміни урядів в Україні зросла з 2144000000 грн. до 4500000000 грн., і така кошторисна вартість реконструкції НСК «Олімпійській» значно перевищує реконструкцію стадіону «Олімпія» в Берліні, який приблизно аналогічний НСК «Олімпійський»”, - наголошує у зверненні В.ШВЕЦЬ в додає: “На підставі викладеного та керуючись ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата України» прошу перевірити обґрунтованість збільшення кошторисної вартості реконструкції НСК «Олімпійський» в місті Києві з 2144000000 грн. до 4500000000 грн. і при наявності підстав порушити кримінальну справу та притягти винних осіб до відповідальності”.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 грудня, колишній прем’єр-міністр лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявила про намір звернутися до Генеральної прокуратури з вимогою провести розслідування фактів нецільового використання бюджетних коштів у зв`язку з необґрунтованим збільшення обсягів фінансування будівництва Національного спортивного комплексу "Олімпійський". Екс-глава уряду нагадала, що за часів її прем`єрства будівництво цього об`єкту оцінювалося в значно менші видатки. "Наш уряд будував НСК "Олімпійський" за 2 млрд. 144 млн. грн. Зараз кошторис, який змінений урядом, становить 4,5 млрд. грн. Я хочу запитати: куди зайвих 2 мільярди гривень направляють, якщо твердо відомо, що на НСК "Олімпійський" такі гроші не потрібні?", - аргументувала вона. Ю.ТИМОШЕНКО не виключила, що таким чином бюджетні кошти "відмиваються" приватними структурами через офшорні рахунки. "Це видатки, які через офшори на Кіпрі сьогодні відмиваються на приватні рахунки вищих чиновників Президента ЯНУКОВИЧА. І все це робиться у нас на очах", - підкреслила лідер партії "Батьківщина".