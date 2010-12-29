Крим просить Януковича не забирати великих платників податків

Верховна рада Криму просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не допустити ініційованого Державною податковою адміністрацією переведення з 2011 року 19 великих платників податків на обслуговування за межі регіону - до Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, звернення до В.ЯНУКОВИЧА підтримали одностайно усі депутати, що брали участь у роботі позачергової сесії, - 81 особа. Усього в кримському парламенті 100 депутатів.

Автори документа зазначають, що в Україні передбачається концентрація великих платників податків у 7 спеціалізованих інспекціях. 19 кримських підприємств, зокрема «Кримський титан», Кримський содовий завод, Кримська горілчана компанія, завод «Залив», у такому разі будуть переведені на обслуговування в одеський центр.

«Унаслідок такого переведення втрати загального бюджету Криму будуть значними - понад 700 мільйонів гривень на рік», - йдеться у зверненні.

Депутати вважають, що така ситуація не дозволить виконати доручення В.ЯНУКОВИЧА «з перетворення Криму на перлину України», порушить динаміку інвестиційних проектів.

Парламентарії просять главу держави сприяти відкриттю спеццентру з роботи з великими платниками податків у Сімферополі, який би обслуговував Кримську автономію, Севастополь, Миколаївську і Херсонську області.