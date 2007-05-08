Ведуча ”Аншлагу” Регіна Дубовицька знаходиться в реанімації
16:31, 08 травня 2007Суспільство
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ДТП сталася в Чорногорії
|Регіна Дубовицька
Як повідомляє КП, Дубовицькій відразу ж стали допомагати друзі-аншлагівці.
Як розповів виданню відомий гуморист Володимир Винокур, "Регіна неважно себе почуває. Я зробив все можливе для її госпіталізації до Москви". Як відзначив Винокур, Регіна Ігорівна сильно пошкодила ногу. "Схоже, у неї перелом шийки стегна", - відзначив він.
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