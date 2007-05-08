Ведуча ”Аншлагу” Регіна Дубовицька знаходиться в реанімації

Ведуча телепередачі "Аншлаг" Регіна Дубовицька в минулу суботу потрапила в аварію на одній з автотрас Чорногорії. А напередодні телеведучу доставили на літаку в столичний аеропорт "Домодедово", а звідти в один з московських військових госпіталів. Постраждалу відправили до реанімації.

Як повідомляє КП, Дубовицькій відразу ж стали допомагати друзі-аншлагівці.

Як розповів виданню відомий гуморист Володимир Винокур, "Регіна неважно себе почуває. Я зробив все можливе для її госпіталізації до Москви". Як відзначив Винокур, Регіна Ігорівна сильно пошкодила ногу. "Схоже, у неї перелом шийки стегна", - відзначив він.

newsru