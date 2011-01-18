Мінфін хоче внести до Податкового кодексу рулетку, більярд і кеглі

Міністерство фінансів України розробило проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо збору за здійснення діяльності у сфері азартних ігор», зокрема щодо розширення переліку видів азартних ігор, які підлягають оподаткуванню збором за діяльність у сфері розваг.

Текст документу розміщений на офіційному сайті міністерства.

Законопроектом, зокрема, пропонується доповнити ст.267 Податкового кодексу, якою, крім іншого, встановлюється ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг за квартал. Дана норма передбачає визначення ставок збору для використання грального автомата, ігрових доріжок кегельбану і для використання столів для більярда. Мінфін пропонує доповнити її визначенням ставок для використання грального стола з кільцем для рулетки і для використання інших гральних столів (спеціальних столів для казино).