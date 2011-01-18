МЗС просить у Чехії матеріали щодо політичного притулку для Данилишина

Міністерство закордонних справ України передало чеській стороні ноту з проханням надати матеріали про результати розгляду справи екс-міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА в чеських правоохоронних органах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

Він повідомив, що сьогодні до МЗС України було запрошено тимчасово повіреного у справах Чеської Республіки в Україні, якому передали ноту української сторони з проханням офіційними каналами передати результати розгляду справи Б.ДАНИЛИШИНА в чеських правоохоронних органах.

«Мова йде про надання українській стороні офіційного рішення Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки про надання політичного притулку Богдану ДАНИЛИШИНУ», - сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, в МЗС розраховують, що в контексті дружніх і партнерських відносин між Україною і Чехією це прохання буде задоволено.

За словами О.ВОЛОШИНА, Чехія не зобов’язана передавати цей документ Україні.

«За чеським законодавством, рішення готується у двох примірниках, один з яких зберігається у Міністерстві внутрішніх справ, а інший надається адвокату особи, яка просить про політичний притулок. Таким чином, прямого міжнародно-правового обов’язку передати цей документ у чеської сторони немає, але для правильного розуміння того статусу, в якому перебуває пан ДАНИЛИШИН, нам ця інформація важлива і необхідна», - сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, українська сторона ставить під сумнів силу тих аргументів, які брала до уваги Чехія при ухваленні рішення про надання Б.ДАНИЛИШИНУ політичного притулку.

О.ВОЛОШИН також зазначив, що МЗС України не вважає, що дана ситуація може негативно позначитися на розвитку українсько-чеського політичного діалогу.

«Безумовно, ми рішуче відкидаємо звинувачення у політичному характері переслідування Б.ДАНИЛИШИНА. Справа носить виключно юридично-правовий характер, його звинувачують у зловживанні службовим становищем», – сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, будь-які заяви про те, що надання політичного притулку Б.ДАНИЛИШИНУ свідчить про визнанням європейською спільнотою факту політичних репресій в Україні, не мають жодних підстав.

«Відповідна мотивація не міститься в якихось відомих нам документах, ухвалених чеською стороною, ні в жодних інших офіційних позиціях, які б виголошувались з боку наших партнерів в ЄС», - сказав О.ВОЛИШИН, додавши, що відповідні тлумачення рішення Чехії щодо Б.ДАНИЛИШИНА виходять від української опозиції, яка природнім чином хоче використати цю ситуацію на свою користь.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ Чехії 13 січня ухвалило рішення про надання політичного притулку Б.ДАНИЛИШИНУ, затриманому в жовтні 2010 року в Празі.

14 січня Б.ДАНИЛИШИН випустили на свободу за рішенням міського суду столиці Чехії.

Б.ДАНИЛИШИН попросив у Чехії політичного притулку наприкінці листопада 2010 року.

Екс-міністр економіки, якого Україна 18 серпня 2010 року оголосила в розшук по лінії Інтерполу, був затриманий працівниками празької поліції в столиці Чехії 19 жовтня 2010 року і відтоді знаходився у в`язниці Праги.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “звинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 "зловживання владою чи службовим становищем" Кримінального кодексу України”, пов`язаному з проведенням держзакупівель. Результатом дій Б.ДАНИЛИШИНА, повідомляли в жовтні в МВС, стало неефективне і надмірне витрачання державних коштів, що, в свою чергу, завдало збитків державі в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 млн. грн.