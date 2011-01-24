У Львові затримали чоловіка з вибуховим пристроєм

У Львові співробітники карного розшуку Франківського райвідділу міліції та бійці спецпідрозділу «Беркут» затримали раніше судимого 52-річного львів‘янина, який переносив вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, чоловіка затримано на вулиці Федьковича, у нього було виявлено та вилучено «предмет, схожий на кульку розміром 90 на 50 мм, обмотану прозорою липкою стрічкою, до якого прикріплений шнур».

Згідно з висновками фахівців науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, «предмет містить в собі вогнепровідний шнур, капсуль-детонатор типу КД-8, детонуючий шнур і вражаючі елементи у вигляді цвяхів, шурупів та представляє собою саморобний вибуховий пристрій».

Чоловіка затримано, проводиться розслідування.