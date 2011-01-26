Кабмін дозволив пільгове ввезення 12 сонячних електростанцій

Кабінет міністрів України дозволив ввезення до України 12 комплектів сонячних електростанцій і однієї вітроелектростанції без сплати митних зборів і податку на додану вартість (ПДВ).

Про це говориться в постанові Кабміну від 24 січня №36, текст якої обнародувано на урядовому порталі.

Згідно з документом, зокрема, до переліку енергозбережного устаткування, що звільняється від сплати мита і ПДВ, включено 12 комплектів сонячних електростанцій, загальна встановлена потужність яких становить 25 МВт, а вартість - 517 млн. євро.

Крім того, уряд дозволив безмитне ввезення установки з виробництва полікремнія сонячної якості Siemens вартістю 103,9 млн. євро.

Також до переліку включено вітроелектростанцію у складі 23 вітроагрегатів встановленою потужністю 57,5 МВт. Вартість устаткування станції - 77,74 млн. євро.

Імпортери вказаного вище устаткування в документі не уточнюються.