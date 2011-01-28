Двом молодикам, які вкрали 17 кг золота, світить 12 років

Слідче управління УМВС України в Рівненській області направило до суду кримінальну справу проти двох зловмисників, які у грудні 2009 року викрали у підприємців 17 кілограмів золота на суму понад 3 млн. грн.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник слідчого управління УМВС України в області Анатолій ГРИЦИШИН.

За його словами, золото перевозилося із Вінницької області на Західну Україну.

На лаві підсудних будуть двоє мешканців Львова - 25-річний Андрій та 26-річний Максим, яким за скоєння зазначеного злочину передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років.

Як розповів А.ГРИЦИШИН, ці молодики заздалегідь приїхали у Вінницьку область, щоб простежити весь шлях перевізників дорогоцінних металів та дочекатися слушного моменту для крадіжки. Такий момент їм представився біля розважального комплексу неподалік Рівного. Стомлені дорогою реалізатори золота зайшли сюди поїсти. Господарів автомобіля не було лише п’ять хвилин.

За словами А.ГРИЦИШИНА, злочинцям для крадіжки знадобилося лише дві хвилини. За допомогою сучасних технологій вони безперешкодно відкрили автомобіль і викрали звідти ювелірні вироби.

Працівникам міліції вдалося затримати зловмисників у Львові через три місяці - у березні 2010 року.