Сумське земляцтво в Києві налічує 800 осіб

Влада Сумщини уклала угоду про співпрацю із Сумська область. 28 січня. УНІАН. Підписано угоду про співпрацю між Сумською обласною державною адміністрацією, обласною радою та сумським земляцтвом у місті Київ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

Голова Сумської ОДА Юрій ЧМИРЬ наголосив, що земляцтво «має на меті об’єднання земляків заради розвитку рідного краю». «Треба залучати до життєдіяльності області видатних сумчан, які сьогодні обіймають державні посади різного рівня, живуть за межами нашої країни і мають можливість допомоги Сумщині стати сучасним та комфортним для життя регіоном», - сказав керівник регіону.

У свою чергу голова сумського земляцтва у м. Київ Іван РІШНЯК назвав підписання угоди «унікальною подією». «Все починається, як кажуть, з білого аркуша. Підписано тристоронню угоду – між облдержадміністрацією, обласною радою та сумським земляцтвом. Це запорука плідної співпраці, спрямованої на розбудову економіки, культури та позитивного іміджу Сумщини», - зазначив І.РІШНЯК.

Нині сумське земляцтво налічує понад 800 членів - вихідців із Сумщини.