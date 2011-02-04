За невиплату зарплати порушено справу на кондитерській фабриці

Прокуратура Жовтневого району Запоріжжя порушила кримінальну справу проти керівника Запорізької кондитерської фабрики за невиплату понад 3 млн. грн. заробітної плати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, підставою для порушення кримінальної справи стали результати прокурорської перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, під час якої було встановлено, що керівник кондитерської фабрики "навмисне безпідставно не виплачував заробітну плату працівникам підприємства і навмисне не виконував судові рішення".

"Прокурорською перевіркою встановлено, що ВАТ "Запорізька кондитерська фабрика", маючи заборгованість з виплати заробітної плати в розмірі понад 3 мільйони гривень, майже всі кошти, що надійшли на рахунки підприємства, направляло не на виплату заробітної плати, а на інші потреби. Також з`ясовано, що після винесення судового рішення про арешт коштів боржника для примусового погашення боргів із зарплати, керівник підприємства відкрив 2 нові рахунки і всі кошти направляв туди, чим перешкоджав виконанню рішення суду", - повідомили в прокуратурі.

На сьогодні дії керівника Запорізької кондитерської фабрики кваліфіковані як злочини, передбачені ч.1 ст. 175 і ч.2 ст. 382 Кримінального кодексу України - "Невиплата заробітної плати" і "Невиконання судового рішення".

Ведеться слідство.