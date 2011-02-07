Вафель і цукерок виготовлялося більше, ніж знала податкова

На Волині проти директора та бухгалтера підприємства, які ухилися від сплати 2,9 млн. грн. податків, порушено кримінальну справу. Їхнє підприємство виготовляло вафлі, вафельні трубочки та цукерки.

Як повідомили УНІАН в управлінні податкової міліції ДПА у Волинській області, правоохоронці з’ясували, що жодних претензій до якості солодощів у споживачів та контролюючих органів не виникло, а виробництво та реалізація солодкого товару на заводі в одному із райцентрів Волині відбувається абсолютно легально. Але, опрацювавши оперативну інформацію про можливі порушення податкового законодавства, виявлено незаконні оборудки.

Санкціонований прокуратурою обшук на підприємстві засвідчив - реальні обсяги виготовлення та реалізації вафель та цукерок значно перевищували ті, з реалізації яких сплачувалися податки. За необліковану в офіційній звітності продукцію одержувачі перераховували кошти на карткові рахунки директора фірми, або ж передавали готівку через експедиторів. Внаслідок таких операцій до бюджету не сплачено майже 1,8 млн. грн. податку на прибуток і 1,1 млн. грн. ПДВ.

Відтак, стосовно директора та головного бухгалтера підприємства слідчий відділ ПМ ДПА у Волинській області порушив кримінальну справу. Триває слідство.