Міністерство оборони розробило заходи безпеки для миротворців

Міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ наголошує, що для українських миротворців, які направлятимуться у Кот-д`Івуар, будуть запроваджені належні заходи безпеки.

Про це М.ЄЖЕЛЬ заявив, коментуючи підписання сьогодні Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Закону “Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д`Івуарі”, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Згідно із зазначеним законом, уточнив міністр оборони, до двох транспортних вертольотів, що вже знаходяться у Кот-д`Івуарі, буде додатково спрямовано ще три бойові машини Ми-24 і близько 60 осіб обслуговуючого персоналу.

”Відповідно до закону, ці вертольоти відправляються на три місяці, але зауважу, що цей термін може подовжуватися кожного разу на чотири тижні в залежності від обставин та потреби у їхньому використанні”, - сказав М.ЄЖЕЛЬ.

За його словами, необхідність таких рішень покликана тим, що “Україна є членом Організації Об’єднаних Націй, і тому, відповідно до статуту ООН, виконує завдання, які ставляться”. “Адже будучи членом Організації, Україна має всіляко сприяти миру і безпеці”, - підкреслив міністр.

М.ЄЖЕЛЬ зазначив, що українські миротворці виконуватимуть завдання, які ставитимуться командуванням Місії ООН у Кот-д`Івуарі. “Йдеться, насамперед, про пошуково-рятувальні дії, підтримку, супровід автомобільних колон з повітря, ведення спостереження в інтересах ООН та інші”, - уточнив він.

Окремо М.ЄЖЕЛЬ наголосив, що “Міністерство оборони України розробило низку заходів безпеки для наших миротворців”. “По-перше, українські гелікоптери працюватимуть тільки парами. По-друге, передбачені і обговорені всі питання з командуванням Місії ООН щодо пошуково-рятувального, логістичного забезпечення, щодо забезпечення українців надійним зв’язком”, - заявив міністр, наголосивши, що, “безперечно, кожен із миротворців також матиме гідне матеріальне забезпечення та соціальні гарантії”.

”Але найголовнішим є те, що остаточне рішення щодо використання української техніки завжди прийматиме український командир. А він, певна річ, завжди дотримуватиметься умов максимального гарантування безпеки ввіреного йому особового складу”, - сказав М.ЄЖЕЛЬ.