Релігієзнавець: кандидатур на місце Гузара не бракує, але...

Після відходу Гузара обов’язки глави УГКЦ тимчасово виконує архієпископ львівський Ігор Возняк. Саме він у найближчі два місяці скличе синод єпископів Української греко-католицької церкви, де й оберуть нового верховного архієпископа.

За словами релігієзнавця Андрія Юраша, кандидатур на місце Блаженнішого Любомира не бракує, однак говорити про когось конкретного нині зарано. «Мені здається, є велика ймовірність того, що новий глава УГКЦ буде обраний не з середовища чільного теперішнього єпископату», – припустив він у коментарі для Радіо Свобода.

Андрій Юраш зазначає, що Любомирові за десятиліття його головування в УГКЦ вдалося реалізувати кілька дуже важливих справ. «Тут ідеться і про безпосередньо організаційні кроки, як-то перенесення центру до Києва, а також налагодження структури церкви. Але, з іншого боку, було ще одне дуже важливе рішення: прийняття Любомиром східного ідеологічного вектора в орієнтації УГКЦ і спрямування церковного розвитку до східнохристиянських джерел», – додав релігієзнавець.