Житло економ-класу дорожчає, а бізнес- і преміум-клас ні

Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Харкова в січні цього року зросла на 2,5% порівняно з груднем 2010 р. – з 5514 до 5650 грн./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі девелоперської компанії «Макрокап Груп» (Харків).

За даними компанії, житло бізнес-класу в січні подешевшало на 2,9% - з 9383,5 до 9111,5 грн./кв.м.

При цьому ціна на житло преміум-класу знизилася на 1,9% - з 15313,5 до 15023 грн./кв.м.