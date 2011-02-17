Житло економ-класу дорожчає, а бізнес- і преміум-клас ні
03:40, 17 лютого 2011Суспільство
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Дані з первинного ринку Харкова
Середня вартість житла економ-класу на первинному ринку Харкова в січні цього року зросла на 2,5% порівняно з груднем 2010 р. – з 5514 до 5650 грн./кв. м.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі девелоперської компанії «Макрокап Груп» (Харків).
За даними компанії, житло бізнес-класу в січні подешевшало на 2,9% - з 9383,5 до 9111,5 грн./кв.м.
При цьому ціна на житло преміум-класу знизилася на 1,9% - з 15313,5 до 15023 грн./кв.м.
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