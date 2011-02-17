Чого чекати 18 лютого від потужного спалаху на Сонці

До нашої планети долетить величезний плазмовий згусток. Про це пише "Комсомольская правда". У ніч на вівторок, 15-е, супутники GOES зафіксували на Сонці спалах класу X2 - найвищого за потужністю. Таких колосальних вогненних сплесків не було на світилі ось вже п`ять років - з грудня 2006 року.

Спалах супроводжував так званий корональний викид - Сонце видало потоки заряджених частинок. Зараз ці плазмові згустки наближаються до Землі із швидкістю 410 кілометрів в секунду. І досягнуть нашої планети до кінця дня у п`ятницю, 18 лютого. Тому очікується сильна магнітна буря, яка продовжиться від 10 годин до доби. Тобто захопить і ніч на суботу, і саму суботу.

Геомагнітні наслідки від спалаху неминучі, запевняють фахівці. Адже джерело коронального викиду знаходилося майже точно по центру сонячного диска і прямо навпроти Землі.

Невідомо, які конкретно неприємності відбудуться в результаті струсу електромагнітного поля нашої планети, що приймає на себе удар плазми. Фахівці не прогнозують нічого катастрофічного в глобальному масштабі. Але не виключені локальні порушення в радіо- і телефонному зв`язку, скачки напруги, короткі замикання і навіть аварії на трансформаторних підстанціях. В зв`язку з цим розумно було б у п`ятницю увечері не користуватися енергоємними побутовими приладами - електричними духовками і потужними калориферами.