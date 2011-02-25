Міністри оборони України і Росії прибули на Камчатку

Міністр оборони Росії Анатолій Сердюков прибув до Петропавловська-Камчатського, супроводжуючи українського колегу Михайла Єжеля, який з четверга перебуває в Росії з робочим візитом, передає кореспондент РІА “Новости”.

За програмою, в п`ятницю міністри відвідають розташування з`єднання підводних сил Тихоокеанського флоту і оглянуть атомний підводний крейсер стратегічного призначення "Святий Георгій Побєдоносець". Крім того, вони побувають на об`єктах соціальної інфраструктури, зокрема в Будинку офіцерів, на льодовій ковзанці, у військовому госпіталі, комбінаті харчування, казармах.

Наступного дня Сердюков і Єжель прилетять до Владивостока, де побувають на борту ракетного крейсера "Варяг" і заслухають доповідь командувача Східним військовим округом. Міністри оглянуть мікрорайон "Снігова падь", де будується житло для військовослужбовців округу.

У неділю дорогою до Москви делегація зупиниться в Оренбургу, де міністри відвідають президентське кадетське училище, де буде проведений "круглий стіл" з вихованцями цього навчального закладу. Крім того, Сердюков і Єжель проведуть зустріч з командуванням Центрального військового округу.