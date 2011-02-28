Бандити обстріляли два бари: 8 загиблих, 15 поранених

У Мексиці вісім осіб загинули і 15 отримали поранення у результаті нападу невідомих на два бари в місті Торреон (штат Коауїла).

Як повідомили представники місцевої влади, кількох потерпілих доставлено до госпіталів у тяжкому стані.

Бандити у масках обстріляли відвідувачів барів напередодні пізно ввечері, після чого зникли з місця злочину, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Слідство поки не висувало версій щодо мотивів нападу і належності злочинців до якихось бандитських угруповань.

На півночі Мексики відзначається небезпечна криміногенна обстановка, незважаючи на заходи, що вживаються владою із забезпечення громадської безпеки. Там часто відбуваються зіткнення між угрупованнями наркоманії, які протиборствують між собою. Бандити влаштовують напади на підрозділи армії і поліції, а також періодично здійснюють так звані "акції залякування", у результаті яких гинуть мирні громадяни, відзначає NEWSru.