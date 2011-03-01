Автоперевізники отримали від губернатора останнє попередження

Рівненська облдержадміністрація попередила автоперевізників регіону про недопустимість порушення законодавства щодо перевезення пільгових категорій пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ОДА Василь БЕРТАШ на брифінгу.

За його дорученням вже цього тижня керівники профільних управлінь ОДА зустрінуться із перевізниками і проведуть попереджувальні бесіди. Якщо й після цього скарги не припиняться, то влада шукатиме інших, більш сумлінних перевізників, зазначив В.БЕРТАШ.

За даними прес-служби ОДА, від початку 2011 року на "гарячу" телефонну лінію, яка діє при облдержадміністрації, надійшло понад 100 звернень про те, що деякі водії нехтують законами і відмовляються перевозити дітей із багатодітних родин безкоштовно. Найбільше скарг надійшло із Дубенського, Рокитнівського і Березнівського районів.

В ОДА зазначають, що такими діями автоперевізники порушують положення законодавства, які набули чинності з 1 січня 2010 р., а також нехтують умовами договору на перевезення: в одному з пунктів цього документу обумовлене перевезення пільгових категорій населення безкоштовно.

Нині на Рівненщині право на пільгове перевезення мають 315 тис. 400 краян. Із них 72 тис. 100 - діти з багатодітних сімей.

Минулого року на відшкодування перевізникам витрат за пільговий проїзд громадян на сесії облради було затверджено суму в розмірі майже 22 млн гривень. Вони отримали субвенцію з держбюджету майже 20 млн гривень. Ця сума була розподілена по районах.

На аналогічні відшкодування у 2011 році на сесії облради було затверджено 22 млн 907 тис. грн.