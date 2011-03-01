Дешевої китайської гречки вистачить по 250 грам на українця

Через три тижні у нас з`явиться дешева гречка — першу партію привезуть з Китаю 20—22 березня, повідомив перший віце-прем`єр Андрій Клюєв. За його словами, в роздріб вона продаватиметься по 14 грн./кг. Підписано контракт на постачання 20 тис. т. Китайська гречка відрізняється від нашої — вона дрібніша і трохи інша на смак. Ні, за словами Клюєва, і проблем з борошном — 400 т зерна з держзапасів уже віддали на мукомельні підприємства, а всього в аграрному фонді і держрезерві його аж 1 млн. т. Це не дозволить приватним зернотрейдерам дуже задирати ціни. Нагадаємо: через неврожай гречки оптовики відмовляються продавати її дешевше 11—12 грн. за кг, як вимагає уряд (тобто в роздрібі вона йде по 14 грн. і вище). Також мукомели у зв`язку зі зростанням цін на зерно, паливо вимагають підняти ціну на борошно (вона регулюється державою), через що в роздрібі вона подорожчає приблизно на 1 грн. за кг (зараз близько 5 грн./кг).

На думку начальника аналітичної служби «АПК-Інформ» Родіона Рибчинського, постачання 20 тис. т сирої гречки дасть на виході не більше 11 тис. т крупи, або по 250 г на українця, що проблему не вирішить: «Якщо Кабмін хоче покарати спекулянтів, у нього це вийде, але малозабезпечені все одно не куплять цю гречку і по 14 грн. А наступного року гречки буде багато і дешевої, адже у селян з`явиться стимул засівати поля гречкою». Аналітик консалтингової компанії «ААА» Марія Колесник, навпаки, вважає, що після завезення імпорту наші оптовики теж скинуть ціну до 14 грн.

А поки торговці, щоб вийти з положення, пригадали старий радянський спосіб торгівлі — з «навантаженням»: так, наприклад, в магазині «Метро» на Позняках продають набори по 29 грн.: кіло гречки і 400 г макаронів (просто гречку купити не можна). В управлінні у справах захисту прав споживачів кажуть: такий «сервіс» незаконний, оскільки порушує права на вільний вибір товару.

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