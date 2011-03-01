У Луганську відкрили пам'ятник Шевченку і Турецький центр

Сьогодні в рамках святкування 90-річчя Луганського національного університету (ЛНУ) президент учбового закладу Віталій КУРИЛО відкрив пам`ятник Тарасу Шевченку, ім`я якого інститут носить з 26 квітня 1939 року.

Як передає кореспондент УНІАН, виготовлений з білого італійського мармуру, пам`ятник встановлений у головному корпусі ЛНУ. Автор пам`ятника - луганський скульптор Микола ШМАТЬКО.

Під час церемонії відкриття В.КУРІЛО відзначив, що дуже сподівається, що студенти вузу приходитимуть до пам`ятника Кобзарю, щоб потерти його черевик на успіх перед іспитами. Президент ЛНУ першим виконав цей ритуал.

В урочистому відкритті пам`ятника взяв участь президент Академії педагогічний наук України Василь КРЕМІНЬ.

Сьогодні ж у ЛНУ відбулося урочисте відкриття центру з вивчення турецької мови і культури за фінансової підтримки турецького бізнесмена Мехмета ДЖАНЛІ. В урочистостях взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол Туреччини в Україні Ахмет Бюлент МЕРІЧ.

«Чорне море нас не роз`єднує, а об`єднує. Я розумію, що створення цього центру – дуже важливий крок. Раніше у мене не було інформації про університет, але зараз я можу з упевненістю сказати, що це великий, перспективний виш. Я сподіваюся, наша дружба тільки процвітатиме», - наголосив під час урочистостей турецький посол.

А.МЕРІЧ запропонував В.КУРИЛУ створити такий самий центр з вивчення української мови в одному з турецьких вишів.