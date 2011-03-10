Російський кримінальний авторитет вільно їздить в Україну

Державній прикордонній службі не надходила інформація про необхідність затримання російського громадянина Алімжана Тахтахунова, відомого як кримінальний авторитет "Тайванчик". Про це заявив офіцер прес-служби Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Нам мала б надійти інформація, заборонити в’їзд в Україну чи затримати на кордоні. А нам доручень ніяких не надходило на рахунок цієї людини", - заявив він.

Нагадаємо, днями Тахтахунов, якому через відкриту у США кримінальну справу заборонений в’їзд до більшості країн світу, розповів, що став їздити в Україну після того, як президентом став Віктор Янукович.

В свою чергу депутат від Партії регіонів Ян Табачник підтвердив факт перебування у Києві Тахтахунова.

"Я знайомий з ним. Те, що він був в Україні, я знаю. На жаль, я хворів тоді і його не бачив. Це було тоді, коли у Кобзона тут був концерт, і він (Тахтахунов) приїхав в Україну", - розповів Табачник.

Нардеп уточнив, що "по нашому Інтерполу його немає в розшуку".

ТСН