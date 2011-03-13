До 160 чоловік могли зазнати опромінення в Японії

Кількість людей, які зазнали радіоактивного опромінення в результаті аварії на АЕС "Фукусима-1" може досягати 160 осіб, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на представників японського Агенства з ядерної і промислової безпеки.

Дев`ятеро людей уже, судячи з результатів обстеження, зазнали підвищеного опромінення, і влада вважає, що кількість потерпілих може досягти від 70 до 160 осіб.