Губернатор: надто багато школярів хочуть вищу освіту

Голова Донецької обласної держадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК стурбований тим, що 93% випускників шкіл регіону сьогодні хочуть іти вчитися до ВНЗ, а не працювати на виробництві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції. За словами голови ОДА, на сьогодні є «12,8 тис. місць у вищих навчальних закладах області, а подали заявки на зовнішнє незалежне тестування 13,5 тис. осіб».

А.БЛИЗНЮК уточнив, що з тих, хто сьогодні хоче вступити до вузів, 52% - це випускники цього року, інші 48% - випускники минулих років. Він також зазначив, що, у свою чергу, з усіх випускників нинішнього 2011 року, 93% подали заявки на вступ до ВНЗ.

Голова облдержадміністрації вважає проблемою для економіки регіону те, що така велика кількість сьогоднішніх 11-класників хочуть продовжити навчання у вищих навчальних закладах.

«Скажіть будь ласка, якщо 93% цьогорічних випускників - дай їм Боже - підуть у інститути, ...скільки піде молодих людей на виробництво? А хто буде виробляти те, що нам потрібно? Де економіка? Чим вона буде живитися? Ми знаємо цю проблему, і вона комплексна », - сказав А.БЛИЗНЮК.