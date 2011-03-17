Україна обіцяла МВФ автоматично відшкодовувати 70% ПДВ?

За домовленістю з Міжнародним валютним фондом в Україні 70% податку на додану вартість має відшкодовуватися автоматично.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО на брифінгу в рамках проведення Днів британського бізнесу в Україні.

“Я можу вам навести цифру, що згідно з Меморандумом з МВФ режим автоматичного відшкодування ПДВ повинні мати 70% сум, які відшкодовуватимуться. Це те завдання, обов`язок, якщо хочете, яке добровільно взяла на себе українська влада”, - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, автоматичне відшкодування ПДВ почалося в Україні з 1 березня 2011 року.

За даними на 15 березня, Державна податкова служба України визначила 24 підприємства, що мають право на автоматичне відшкодування податку на додану вартість. Сума заявленого до відшкодування податку становить 496,3 млн. грн.

Довідка УНІАН. Нова програма співпраці України і МВФ, схвалена в липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на суму 15,15 млрд. дол. Термін дії програми 2,5 року. Кошти залучаються під ставку 3,5% річних.

Одразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду на засіданні 22 грудня 2010 року ухвалила рішення про виділення Україні другого траншу кредиту stand-by в обсягу 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол. Кошти можуть надійти до України після початку проведення пенсійної реформи.