На Майдані Незалежності цегла з балкона готелю вбила чоловіка

11:22, 24 березня 2011
Суспільство
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Трагедія сталася о 10.10

На Майдані Незалежності в Києві внаслідок обвалу цегляної кладки з балкона 9-го поверху готелю «Козацький» смертельно травмовано чоловіка, який проходив поруч.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Києві, інцидент стався сьогодні о 10.10.

Наразі на місці пригоди працюють оперативні групи міліції, МНС.

 

 

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