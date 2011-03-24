На Майдані Незалежності цегла з балкона готелю вбила чоловіка

На Майдані Незалежності в Києві внаслідок обвалу цегляної кладки з балкона 9-го поверху готелю «Козацький» смертельно травмовано чоловіка, який проходив поруч.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Києві, інцидент стався сьогодні о 10.10.

Наразі на місці пригоди працюють оперативні групи міліції, МНС.