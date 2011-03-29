Вибух на Волині: одна людина загинула, двоє поранені
08:59, 29 березня 2011Суспільство
4311 0
Жахлива знахідка в кар'єрі
Вчора о 15.30 у с. Мощена Ковельського району Волинської області під час заготовки глини у кар’єрі робітники знайшли вибухонебезпечний предмет.
При спробі його підняти стався вибух, внаслідок чого одна людина загинула і двоє були поранені, повідомляє прес-служба МНС.
Постраждалих у важкому стані госпіталізовано до центральної районної лікарні.
За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.
На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Волинській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter