Вибух на Волині: одна людина загинула, двоє поранені

08:59, 29 березня 2011
Суспільство
4311 0

Жахлива знахідка в кар'єрі

Вчора о 15.30 у с. Мощена Ковельського району Волинської області під час заготовки глини у кар’єрі робітники знайшли вибухонебезпечний предмет.

При спробі його підняти стався вибух, внаслідок чого одна людина загинула і двоє були поранені, повідомляє прес-служба МНС.

Постраждалих у важкому стані госпіталізовано до центральної районної лікарні.

За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.

На місці події працювала оперативна група Управління МНС у Волинській області.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter