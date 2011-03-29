У блокованому Службою безпеки суді затримали чотирьох працівників
19:28, 29 березня 2011Суспільство
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Під час отримання хабаря
Співробітники СБУ спільно із Генеральною прокуратурою України затримали під час одержання хабара чотирьох співробітників Шевченківського районного суду м. Києва.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за даним фактом Генеральна прокуратура України порушила дві кримінальні справи за ознаками злочинів у сфері службової діяльності.
Тривають невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання затриманих.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-центр СБУ підтвердив, "що в приміщенні Шевченківського суду проходять слідчі дії. Вони пов`язані з боротьбою з корупційними проявами в судовому корпусі, зазначалось у повідомленні.
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