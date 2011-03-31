У ГУАМ скоординували міжбанківську співпрацю

В Організації за демократію і економічний розвиток – ГУАМ скоординували взаємодію у сфері питання міжбанківської співпраці.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, у середу в Києві підбили підсумки і нагородили переможців першого міжнародного конкурсу «Кращі Банки ГУАМ – 2010».

Метою конкурсу, організованого ГУАМ спільно з міжнародним видавництвом «КБС-Издат» (Україна), було визначення кращих банківських установ, які працюють на території держав - учасників Організації. З 173 банківських установ були відібрані 11 лауреатів і чотири банкіри у різних номінаціях.

Крім того, у Секретаріаті ГУАМ пройшло розширене засідання Координаційної ради національних банків і банківських асоціацій держав-членів і засідання Консультаційного органу з підготовки проведення Ділової ради ГУАМ. Учасники засідань розглянули питання міжбанківської співпраці у форматі Організації, розвитку зони вільної торгівлі ГУАМ і можливості ініціації нових проектів і програм економічного співробітництва.