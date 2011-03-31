1 квітня починається весняний призов до армії

1 квітня в Україні розпочинають роботу призовні комісії, на які покладено забезпечення призову громадян на строкову військову службу в рамках кампанії “Весна-2011”.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міноборони.

За словами заступника начальника управління Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних сил України полковника Геннадія ЗЛАТНІКОВА, до ЗСУ буде відправлено 20 тисяч осіб. Проте він зазначив, що весняний призов громадян України на строкову військову службу 2011 року проходитиме у порівнянні з попереднім призовом із незначним зменшенням обсягів призову – на 600 осіб. «Це пояснюється зменшенням обсягів весняного призову до Внутрішніх військ МВС України – на 500 осіб та Державної спеціальної служби транспорту – на 100 осіб», - сказав Г.ЗЛАТНІКОВ.

Так, протягом двох місяців будуть призвані та направлені у війська 26 тисяч 100 осіб, у тому числі до Збройних сил України 20 тисяч осіб. З них до Сухопутних військ ЗС України – 10 тисяч 380 осіб, Повітряних Сил ЗС України – 4 тисячі 390 осіб, Військово-Морських Сил – 1 тисяча 300 осіб, частин центрального підпорядкування МО України та Генерального штабу ЗС України – 3 тисячі 180 осіб. Резерв Генерального штабу ЗС України складе 750 осіб. Таким чином у Внутрішніх військах МВС України служитимуть 5 тисяч 100 призовників, у Державній спеціальній службі транспорту – 1 тисяча юнаків.

Формування команд молодого поповнення на збірних пунктах, їх відправку до військових частин Збройних сил України та інших військових формувань сплановано провести у період з 11 квітня до 27 травня. А складання військової присяги на вірність українському народові у Збройних силах буде проведено 7 травня – 11 червня. Одночасно з призовом громадян організовано відбуватиметься звільнення 18 тисяч 615 військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби.

На організоване проведення весняної призовної кампанії 2011 року з державного бюджету заплановано виділити 1 млн. 683 тис. 450 грн. З них за рахунок Збройних сил – 1 млн. 290 тис. грн., за рахунок інших військових формувань України – 393 тис. 450 грн.