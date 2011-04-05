На шахті ім. Баракова знайшли повішеним гірника

09:42, 05 квітня 2011
Суспільство
2384 0

Слідчі схиляються до версії суїциду

Сьогодні в Луганській області на шахті імені Баракова ВАТ «Краснодонвугілля» був знайдений повішеним підземний гірничий робітник 1979 року народження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Краснодонському теркомі Олександра КУДРІНА.

Він повідомив, що, за словами очевидців, після отримання наряду в IV зміну цей гірник пішов переодягнутися в спецодяг, одержав лампу і саморятівник у ламповій. Але в шахту робітник, як виявилося, не спустився. «У відтинок часу з 1.00. до 2.00. його було знайдено на автомобільній естакаді повішеним», - сказав А.КУДРІН.

Профспілковий лідер відзначив, що на тілі шахтаря видимих травм чи слідів боротьби знайдено не було, тому слідчі органи схиляються до версії суїциду. Ведеться розслідування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter