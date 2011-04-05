На шахті ім. Баракова знайшли повішеним гірника

Сьогодні в Луганській області на шахті імені Баракова ВАТ «Краснодонвугілля» був знайдений повішеним підземний гірничий робітник 1979 року народження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на головного технічного інспектора праці Укрвуглепрофспілки при Краснодонському теркомі Олександра КУДРІНА.

Він повідомив, що, за словами очевидців, після отримання наряду в IV зміну цей гірник пішов переодягнутися в спецодяг, одержав лампу і саморятівник у ламповій. Але в шахту робітник, як виявилося, не спустився. «У відтинок часу з 1.00. до 2.00. його було знайдено на автомобільній естакаді повішеним», - сказав А.КУДРІН.

Профспілковий лідер відзначив, що на тілі шахтаря видимих травм чи слідів боротьби знайдено не було, тому слідчі органи схиляються до версії суїциду. Ведеться розслідування.