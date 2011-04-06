Крим просить Азарова забрати землю у міністерств

Рада міністрів Криму звернулася до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з листом, в якому просить сприяти у вилученні або добровільній відмові центральних органів влади - міністерств і відомств - від 1595,25 га землі в автономії, що не використовується за цільовим призначенням більш як 10 років або використовується неефективно.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Республіканського комітету із земельних ресурсів.

«Так, у користуванні Міністерства оборони України перебуває 105,8 га, у Міністерства аграрної політики і продовольства - 771,99 га, у Національної академії аграрних наук - 373,76 га, у Державного агентства лісових ресурсів - 162,2 га, у Міністерства екології та природних ресурсів - 181,5 га. Згода цих землекористувачів на припинення права постійного користування ділянками відсутня», - говориться в прес-релізі.

Тим часом, зазначає Рескомзем, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ще минулого року під час робочої поїздки до Криму дав доручення передати органам місцевого самоврядування Криму землі, які перебувають в постійному користуванні центральних органів влади і не використовуються за цільовим призначенням, для забезпечення громадян (зокрема депортованих) ділянками для будівництва індивідуального житла.