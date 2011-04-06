Мексиканські наркокартелі взяли під повний контроль ринок у США

Мексиканські наркокартелі повністю контролюють транспортування і збут наркотиків на території США, заявила на міжнародній конференції з боротьби проти наркотиків голова Управління по боротьбі з наркотиками (DEA) США Мішель Леонхарт.

За її словами, це набагато ускладнило роботу працівників Управління по боротьбі з наркотиками США, в першу чергу, позначилося на відстежуванні маршрутів наркокур`єрів.

"Незважаючи на це, за останні п`ять років нам вдалося заарештувати близько 300 продавців наркотиків, і всі вони пов`язані з мексиканськими наркокартелями", - наводить її слова РІА "Новости".

Леонхарт наголосила, що на основі отриманої конфіденційної інформації, мексиканські наркокартелі, які вже переросли на транснаціональні, здійснюють загальне керівництво наркоторговцями в Латинській Америці, США, Європі і Азії. За оцінками експертів, щороку через територію Мексики в США, Європу і Азію перекидається наркотиків на загальну суму до 40 млрд. дол.

У роботі 28-ї Міжнародної конференції з боротьби з наркотиками, яка проходить в мексиканському місті Канкун, беруть участь представники із 120 країн.