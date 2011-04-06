Помічник нардепа, який побив даішника, може сісти на 5 років

Проти помічника депутата Володимира ЛАНДИКА можуть порушити кримінальну справу.

Про це пише сайт газети «Сегодня».

«За фактом побиття інспектора порушена кримінальна справа, зараз вона розслідується, встановлюються винні», — розповів газеті прес-секретар Луганської облпрокуратури Олександр ЗАЙЦЕВ. Не виключено, що незабаром вона може бути перекваліфіковане в справу проти того, хто саме бив, тобто проти помічника В.ЛАНДИКА. Якщо його провину доведуть, то він може сісти у в`язницю на строк до 5 років.

Тим часом луганські інспектори говорять, що їх колега Олексій КОСЯКОВ досі перебуває в лікарні. «Одужує, звичайно, але поволі. А те, що прокуратура порушила справа і помічник депутата притягатиметьсч до відповідальності — це нас щиро здивувало. Адже спочатку не знаходилося для цього причин, хоча факт був очевидний» , — розповів газеті один з колег О.КОСЯКОВА, який попросив не називати його ім`я.

Як повідомлялося, інцидент стався на початку березня в Луганську. За даними луганської облміліції, помічник депутата побив працівника ДАІ після того, як той зупинив авто, в якому їхав В.ЛАНДИК (останній заперечує те, що бачив побиття). Інспектор О.КОСЯКОВ дістав струс мозку і забої, був госпіталізований. Пізніше, за словами В.ЛАНДИКА, його помічник прийшов до своєї жертви в лікарню і вибачився. «Ми чули, що цей помічник пропонував Олексію 250 тисяч дол., але той побоявся взяти гроші — мало чого...», — розповіли газеті луганські інспектори. Через кілька днів інспектор О.КОСЯКОВ був нагороджений за чесність і принциповість у службі.