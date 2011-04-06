Помічник нардепа, який побив даішника, може сісти на 5 років
Якщо його провину доведуть
Проти помічника депутата Володимира ЛАНДИКА можуть порушити кримінальну справу.
Про це пише сайт газети «Сегодня».
«За фактом побиття інспектора порушена кримінальна справа, зараз вона розслідується, встановлюються винні», — розповів газеті прес-секретар Луганської облпрокуратури Олександр ЗАЙЦЕВ. Не виключено, що незабаром вона може бути перекваліфіковане в справу проти того, хто саме бив, тобто проти помічника В.ЛАНДИКА. Якщо його провину доведуть, то він може сісти у в`язницю на строк до 5 років.
Тим часом луганські інспектори говорять, що їх колега Олексій КОСЯКОВ досі перебуває в лікарні. «Одужує, звичайно, але поволі. А те, що прокуратура порушила справа і помічник депутата притягатиметьсч до відповідальності — це нас щиро здивувало. Адже спочатку не знаходилося для цього причин, хоча факт був очевидний» , — розповів газеті один з колег О.КОСЯКОВА, який попросив не називати його ім`я.
Як повідомлялося, інцидент стався на початку березня в Луганську. За даними луганської облміліції, помічник депутата побив працівника ДАІ після того, як той зупинив авто, в якому їхав В.ЛАНДИК (останній заперечує те, що бачив побиття). Інспектор О.КОСЯКОВ дістав струс мозку і забої, був госпіталізований. Пізніше, за словами В.ЛАНДИКА, його помічник прийшов до своєї жертви в лікарню і вибачився. «Ми чули, що цей помічник пропонував Олексію 250 тисяч дол., але той побоявся взяти гроші — мало чого...», — розповіли газеті луганські інспектори. Через кілька днів інспектор О.КОСЯКОВ був нагороджений за чесність і принциповість у службі.