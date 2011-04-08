Київська медіа-профспілка найняла на роботу двох юристів

Київська незалежна медіа-профспілка отримала грант на юридичні послуги для журналістів від міжнародної організації "Інтерньюз-Україна".

Раніше юристи КНМП працювали як волонтери, тому могли лише консультувати журналістів у вільний від роботи час. Зараз два юристи - Людмила ОПРИШКО та Людмила ПАНКРАТОВА - готові не тільки консультувати журналістів, а також захищати журналістів у суді, повідомили УНІАН у прес-службі Київської незалежної медіа-профспілки.

"Робота юристів спрямована на вирішення проблем із порушенням прав журналістів у сфері трудових відносин та доступу до інформації. Також юристи готові протистояти цензурному тиску власників, влади та силових структур", - каже координатор Юрбюро, член комітету КНМП Юка ГАВРИЛОВА. Вона додала, що Юрбюро також займатиметься моніторингом порушень прав журналістів, створенням бази порушень, аналізом та систематизацією інформації для напрацювання рекомендацій по типовим ситуаціям порушень.

Загальна сума гранту становить близько 12 тис. доларів на 5 місяців, 20% вказаної суми - власний внесок профспілки у вигляді волонтерської роботи активістів.

Звернутися по допомогу до юристів можна за телефоном «гарячої лінії» профспілки 050-310-44-41.