Внаслідок падіння крану в аеропорту загинули двоє робітників

Сьогодні у Харкові внаслідок аварії баштового крану під час робіт з реконструкції старого приміщення Харківського аеропорту загинули двоє монтажників компанії - підрядника «Стальконструкція».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту.

Баштовий кран розбирав завали, які утворилися вчора під час демонтажу аварійного приміщення старого аеровокзалу. Можливою причиною падіння стріли став великий порив вітру. Попередньо відомо, що, падаючи, кран зачепив підйомник, і робітники випали з 6-метрової висоти, йдеться в повідомленні.

«Правила безпеки під час робіт були повністю дотримані, і причиною загибелі людей фахівці попередньо називають розгул стихії», - запевнили у прес-службі аеропорту.

За наявними даними, на спорудженні об’єктів Євро-2012 в Україні загинуло близько 15 осіб, зокрема на будівництві НСК «Олімпійський» у Києві станом на 1січня 2011 року загинуло 12 робітників, восени 2010 року на будівництві «Донбас Арени» - один будівельник.