ЄС дасть Україні договір про асоціацію вже цього року?

Європейський комісар з питань розширення і політики добросусідства Штефан ФЮЛЕ заявляє, що Європейський Союз сподівається цього року завершити переговори щодо укладення Договору про асоціацію між Україною і ЄС.

Про це Ш.ФЮЛЕ заявив в інтерв`ю Lb.ua.

Зокрема, на питання «Яка ваша оцінка перспектив успішної фіналізаціїї переговорів щодо Зони вільної торгівлі між Україною і ЄС цього року?», єврокомісар сказав: «Предмет цих торгових переговорів - не моя компетенція, проте я б зробив загальне зауваження. Так звана глибока і всебічна зона вільної торгівлі (ГВЗВТ) – частина Договору про асоціацію. І, дійсно, ми сподіваємося завершити переговори цього року».

За словами Ш.ФЮЛЕ, «цей Договір пов`язаний із загальною концепцією реформ і модернізації, що наблизять Україну до ЄС не тільки з економічної точки зору, але також і в правових, політичних аспектах і аспектах безпеки. Я вважаю, важливо наголосити на дуже широкому спектрі питань, який покриває Договір, що повинне мати безпосередній вплив на життя громадян, а не тільки економічних гравців».

На питання про те, як скоро Україна може розраховувати на безвізовий режим з ЄС і чи залежить це безпосередньо від стану громадянських і політичних свобод в Україні, Ш.ФЮЛЕ зазначив: «Давайте говорити достатньо чітко: у листопаді минулого року, під час Саміту ЄС-Україна, ми зробили значний крок у цьому напрямі: ЄС представив План дій з візової лібералізації, що визначає всі заходи, які необхідно прийняти і реалізувати Україні. Швидкість просування до візової лібералізації залежатиме від прогресу, якого досягне Україна у виконанні висунутих вимог».

При цьому Ш.ФЮЛЕ зазначив, «що цей План дій – дуже всеосяжний, і що його виконання вимагає наполегливої роботи – це припускає, наприклад, удосконалення в захисті документів, зміцнення управління кордонами і міграцією й політики надання притулку, а також реформ у правоохоронній галузі. Ми також маємо пам`ятати, що з пересуваннями людей пов`язані найважливіші питання прав людини і основоположних свобод. Тому, загалом, швидкість просування до візової лібералізації залежатиме від досягнень України, хоча, звичайно, ми постараємося надати всю можливу підтримку з нашого боку».