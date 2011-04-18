Експерти не вірять, що Азаров втримає інфляцію на рівні нижче 10%

Інфляція в Україні за підсумками 2011 року становитиме 10,5-11,5%, йдеться в прогнозі Ukrainian Economic Trends Forecasts, підготовленому аналітичною компанією Da Vinci AG.

«Перший квартал 2011 року розвіяв міфи про можливість стримати інфляцію на рівні нижче 10% і прогнозується досягнення інфляцією до кінця поточного року діапазону 10,5-11,5%» - зазначають у компанії.

На думку експертів компанії, основним драйвером зростання цін в Україні в другому кварталі 2011 року продовжить залишатися ринок продуктів харчування. Крім того, істотний вплив на зростання споживчих цін у цей період матиме чергове зростання тарифів ЖКГ на електроенергію на 15%. Його внесок у загальну картину інфляції становитиме близько 0,2%.

У звіті зазначається, що інфляційна динаміка в Україні в цілому відповідає основним трендам світових ринків. Подібний висновок робиться на підставі аналізу даних інфляції в деяких країнах світу за I квартал 2011 року. Проте в Da Vinci AG підкреслюють, що самі показники виявилися значно нижчими. «Вважаємо, що це пов`язано з тим, що інфляційна корзина України сьогодні неадекватно оцінює ключові позиції попиту на товари та послуги. У зв`язку з цим індекс споживчих цін в Україні занижено приблизно на 5 процентних пунктів», - йдеться в звіті.

У компанії зазначають, що кореляція індексу споживчих цін та індексу цін виробників на нинішньому етапі дає підстави говорити про те, що до кінця року споживча інфляція продовжить своє зростання інтенсивнішими темпами, ніж очікувалося.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в березні 2011 року порівняно з лютим 2011 року становила 1,4%, проти грудня 2010 року – 3,3%.

Показник інфляції в березні 2011 року порівняно з березнем 2010 року – 7,7%, у січні-березні 2011 проти аналогічного періоду 2010 року – 7,7%.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2010 року порівняно з листопадом 2010 року становила 0,8%, із початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.