Міськраду Алупки вдалося врятувати від "коктейлів Молотова"

Будинок міської ради і міськвиконкому Алупки, що на південному березі Криму, намагалися підпалити, однак міліція стала на заваді планам зловмисників: двоє підозрюваних затримані.

Як повідомляє газета «Алубіка», уночі 17 квітня бійці спецпідрозділу «Беркут», що патрулювали місто, затримали жителя Алупки біля міськради зі скляними ємностями з бензином, до яких був прироблений саморобний гніт.

У ялтинській міліції УНІАН підтвердили цю інформацію, повідомивши також, що трохи згодом був затриманий другий зловмисник, також житель Алупки. За фактом інциденту порушено кримінальну справу.

МВС перевіряє причетність затриманих до серії підпалів, що були скоєні в Алупці протягом останніх місяців. «Журналісти назвали їх "бізнес-підпалами", оскільки горіли в основному комерційно привабливі об`єкти», - зазначає «Алубіка».