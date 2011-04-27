Експерти: Україна може повторити російську паливну кризу

Експерти «Консалтингової групи А-95» вважають, що тиск Міністерства енергетики і вугільної промисловості, що триває, на учасників ринку нафтопродуктів з метою обмеження цін може призвести до зупинки заправних станцій і виникнення дефіциту.

Про це йдеться у повідомленні «Консалтингової групи А-95», переданому УНІАН.

«Сьогодні у нас перед очима розгортається паливна криза, наростає дефіцит бензину у найбільшій нафтовидобувній країні планети – Росії, причиною якого стало адміністративне регулювання цін на АЗС. Які ще потрібні приклади, щоб зрозуміти неприпустимість пресингу у цій галузі?», – сказав директор «Консалтингової групи А-95» Сергій КУЮН.

Щодо прогнозів на травень, то сьогодні закупівельна вартість бензину А-95 українського виробництва становить 9,7 грн./л, імпортного – 9,90 грн./л. З урахуванням 5-відсоткової націнки, яка покриває експлуатаційні і логістичні витрати станцій, вартість на колонці без прибутку оператора становитиме від 10,20 до 10,40 грн/л.

«Ми прогнозуємо, що у травні ціна буде на 10-20 коп./л вищою, оскільки запас міцності навіть великих мереж за чотири місяці держрегулювання вичерпано, і бізнес потребує хоча б мінімального прибутку у розмірі 1-2%», – прогнозують експерти «А-95».

За їх розрахунками, аналогічний підхід до прогнозування цін на дизпаливо говорить про вірогідність того, що у цій позиції ціна може залишитися в межах 10 грн./л.

«В умовах напруженості, що зберігається, на світових ринках енергоресурсів подолання позначки 10 грн./л, навіть з урахуванням зниження акцизів, було абсолютно очевидним для всіх, включаючи урядовців профільного міністерства», – упевнений С.КУЮН.

Необхідно відзначити, що на даний момент найбільші українські НПЗ «Укртатнафта» і «ЛІНІК» бензин А-95 оптом не пропонують. Крім того, низькі обсяги переробки на Лисичанському НПЗ у квітні говорять про зрив анонсованої програми поставок нафти «Нафтогазом України» для подальшої реалізації споживачу «дешевих» нафтопродуктів вітчизняного виробництва.

«Події на ринку України чітко нагадують російський сценарій, коли на фоні держрегулювання у роздріб нафтопереробні компанії обмежили оптові поставки палива незалежним операторам або завищували ціни для них. В Україні реалізувати такий сценарій складніше, оскільки ринок має альтернативу у вигляді імпорту нафтопродуктів. Держрегулювання, що однак посилюється, здатне зруйнувати цю диверсифіковану систему постачання України нафтопродуктами і створити ґрунт для виникнення ситуацій, які спостерігаються сьогодні у Росії», – додав С.КУЮН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що уряд притягатиме до відповідальності нафтотрейдерів, які не витримують ціновий коридор при продажу бензину. «Є кілька трейдерів, які не витримують ціновий коридор, рекомендований експертно-аналітичною групою. Я вважаю, що це вже справа правоохоронних органів – покласти край цим спекулятивним речам», – сказав Ю.БОЙКО.

14 квітня п.р. експертно-аналітична група з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,95 грн./л, на дизельне паливо – до 9,45 грн./л.

Нагадаємо, в деяких регіонах Росії склалася несприятлива ситуація на роздрібному ринку ПММ. Дефіцит бензину, що розпочався в Алтайському краю і швидко поширився на сибірські, далекосхідні і центральні регіони Росії, вже впритул наближається до Москви і Санкт-Петербурга, хоча місцева влада поки цього не визнає.

На Алтаї і в Кемеровській області великі черги на заправках, а частина АЗС ввела обмеження на відпуск бензину в одні руки. У Томську через брак палива в середу на лінію не вийшла частина автобусів. У цих та інших сибірських регіонах фіксується зростання цін на бензин.

Продаж бензину в Алтайському краю обмежено з суботи. Автозаправні станції двох найбільших регіональних операторів ринку – компаній "Газпром нафта" і "Роснефть" – відпускають тільки по 20 літрів бензину на машину для власників дисконтних карт. Низка інших АЗС краю взагалі припинила продаж пального.

Експерти вбачають причину проблем у тому, що експортувати паливо нафтовикам вигідніше, ніж продавати його усередині країни за нижчими цінами. Антимонопольне відомство за дорученням прем`єра Володимира ПУТІНА розпочало чергову масштабну перевірку нафтових компаній.