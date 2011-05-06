"Союз радянських офіцерів" візьме білборд Сталіна під охорону

Севастопольська громадська організація «Союз радянських офіцерів» має намір розмістити на одному з білбордів своє привітання з Днем Перемоги на тлі портрета Йосипа Сталіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив активіст «Союзу радянських офіцерів», капітан 1 рангу у відставці Гумар МІНГАЗОВ у ефірі телеканалу «Севастополь».

За його словами, це привітання буде розміщено 7 травня о 9-й ранку на білборді між ТЦ «Океан» і середньою школою № 22.

На запитання ведучого, «чи не роз`єднає задумана акція севастопольців?», член «Союзу радянських офіцерів» зазначив, що встановлення великого портрета Сталіна спрямовано на те, що «правда повинна восторжествувати».

«А правда полягає в тому, що під керівництвом Комуністичної партії СРСР, яку очолював Йосип Віссаріонович Сталін, радянський народ переміг «коричневу чуму». Якщо хтось не сприймає історичну правду – це вже його проблеми. Наша мета – відстояти бастіон радянської гордості – перемогу радянського народу у Великій Вітчизняній війні», - сказав Г.МІНГАЗОВ.

Він додав, що представники громадської організації нестимуть біля білборду цілодобову вахту. «Союз радянських офіцерів» не дозволить жодному вандалу навіть близько підійти до білборду з «чорною думкою», - сказав він.