Дорогою до Софіївки перекинувся автобус, одна людина загинула

У Кіровоградській області, на автошляху Знам’янка – Луганськ – Ізварине, водій мікроавтобуса Volkswagen LT, що перевозив 17 пасажирів з м. Дніпропетровськ до м. Умань (Софіївський парк), не впорався з керуванням, автобус з’їхав у кювет та перекинувся.

Як повідомляє прес-служба МНС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна особа, ще п’ятеро осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані до Знам’янської центральної районної лікарні.