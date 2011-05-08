Дорогою до Софіївки перекинувся автобус, одна людина загинула
12:51, 08 травня 2011Суспільство
2905 0
Водій не впорався з управлінням
У Кіровоградській області, на автошляху Знам’янка – Луганськ – Ізварине, водій мікроавтобуса Volkswagen LT, що перевозив 17 пасажирів з м. Дніпропетровськ до м. Умань (Софіївський парк), не впорався з керуванням, автобус з’їхав у кювет та перекинувся.
Як повідомляє прес-служба МНС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула одна особа, ще п’ятеро осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовані до Знам’янської центральної районної лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter