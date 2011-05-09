У Львові таки розгорнули червоний прапор

У Львові активісти ВО «Свобода» та ряду молодіжних об’єднань намагалися не пропустити представників ветеранських організацій, членів КПУ, «Родини» і «Русского единства» до пагорба Слави.

Як передає кореспондент УНІАН, вони заблокували проїзд і почали розхитувати автобуси з криками: «Ганьба!» і «Комуняку – на гілляку!».

Активісти «Свободи» та молодіжних організацій утворили живий ланцюг, з якого у бік правоохоронців полетіли пластикові пляшки та кілька димових шашок.

Бійці спецпідрозділу «Беркут» звільнили проїжджу частину і пропустили автобуси з ветеранами, відтіснивши радикально налаштовану молодь від центральної алеї. Проте локальні сутички продовжували виникати, з натовпу летіли порожні пляшки і каміння.

Ветерани поклали до Вічного вогню на пагорбі Слави червоний вінок з написом «Воїнам-переможцям від комуністів Львівщини». Потім комуністи і ветерани пройшли на алею Слави, де поховані Герої Радянського Союзу, які загинули під час визволення Львова, і здійснили покладання квітів.

У цей час на пагорбі Слави одночасно було піднято кілька червоних прапорів, знамена часів війни, прапор із символом міста-героя Одеси, прапори із символікою Радянського Союзу.

Через кордони міліції, які оточили територію меморіального комплексу, намагається прорватися молодь під чорно-червоними стягами і державними прапорами України. Вони вигукують образливі гасла на адресу комуністів і кидають у бік пагорба Слави порожні пластикові пляшки.

Присутні на пагорбі Слави розгорнули десятиметровий червоний прапор, який складається з двох частин. За словами промовців, прапор символізує єдність сходу і заходу України. У рамках акції «Дорогами Перемоги» його провезли містами України, де сотні людей написали на прапорі побажання для львів’ян та ветеранів війни - жителів Галичини.

Як повідомив УНІАН заступник координатора акції «Дорогами Перемоги» Сергій ВЕСЕЛОВСЬКИЙ, прапор буде передано Раді ветеранів Львівщини.

Він також сказав, що сьогодні представники Криму та Одеси автобусами вирушають додому.